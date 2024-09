Otvorena šahovska Olimpijada, crnogorske reprezentacije spremne

Podgorica, (MINA) – Šahovska Olimpijada svečano je večeras otvorena u Budimpešti, a Crna Gora imaće predstavnike u obje konkurencije, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Selektor muške reprezentacije, velemajstor, Dragan Kosić odlučio se da ukaže šansu velemajstorima Nikiti Petrovu, Denisu Kadriću, Nikoli Đukiću, Luki Draškoviću i internacionalnom majstoru Aleksandru Tomiću.

Selektor ženske reprezentacije Dušan Lekić odlučio se da najbolji nacionalni tim u Budimpešti čiine Aleksandra Žerebcova, Alena Skvorcova, Aleksandra Milović, Nikolina Koljević i Mateja Popović.

Muška ekipa je na 36. startnom mjestu u konkurenciji 193 ekipe, dok su dame na poziciji 42. u konkurenciji 181 ekipe.

Crnogorske reprezentacije u prvom kolu važe za velike favorite.

Muška reprezentacija odmjeriće snage sa najboljom selekcijom Šri Lanke, dok protivnice dama dolaze iz Liberije.

Partije su na programu svakog dana od 15 sati, a mogu se pratiti preko svih popularnih šahovskih platformi.

Crnu Goru će na tom takmičenju predstavljati i najbolji crnogorski sudija Igor Vujačić koji će po treći put suditi najznačajniju smotru svjetskog šaha i Mitar Đukanović koji će izvještavati.

Prijatelji nastupa crnogorskih reprezentacija su Ministarstvo sporta i mladih, Zapad banka, Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS i MFI Labor.

