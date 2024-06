Otrant-Olimpik i Jedinstvo Franca naredne sezone u Prvoj ligi

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Otrant-Olimpika i Jedinstvo France naredne sezone igraće u Meridianbet Prvoj crnogorskoj ligi.

Otrant-Olimpik je večeras u Podgorici, u revanš meću baraža, igrao protiv Mladosti 2:2 i zahvaljujući pobjedi pred svojim navijačima (1:0) prvi put u klupskoj istoriji izborio plasman u Prvu ligu.

Domaćin je poveo golom Dušana Vukovića u 3. minutu.

Izjednačio je Kristijan Škrelja u 21, a potpuni preokret donio je Benjamin Redžović u 59, minutu.

Konačan rezultat postavio je Ljubomir Pejović u 77. minutu.

Mladost je od 45. minuta igrala sa igračem manje, nakon isključenja Borisa Došljaka.

Jedinstvo i Podgorica igrali su u Bijelom Polju 0:0, a bjelopoljski tim prvoligaški status zadržao je zahvaljujući trijumfu na DG areni od 3:1.

Mladost i Podgorica naredne sezone igraće u Drugoj ligi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS