Onogoštu i Monte tatamiju po tri zlatne medalje

Podgorica, (MINA) – Nikšićki Onogošt i tivatski Monte tatami sa po tri titule prvaka najuspješniji su učesnici juniorskog džudo prvenstva Crne Gore u Podgorici.

Prvaci Crne Gore iz nikšićkog kluba postali su Petar Radović (do 66), Stevan Nikčević (do 81) i Jovana Mrvaljević (preko 78), dok su zlatne medalje od tivatskih džudista osvojili Stefan Kovinić (preko 100), Milana Stevanović (do 48) i Mia Božinović (do 52).

Po dva prvaka imaju rožajski Ibar (Junus Nurković do 90 i Aiša Nurković do 70) i nikšićki Akademik (Petar Goranović do 100 i Nataša Jeftić (do 78).

Prvaci Crne Gore u konkurenciji juniora postali su i Edvin Čivović (Rožaje, do 60), Matija Rakočević (Fajter, do 73), Andrijana Šutović (Straševina, do 57) i Una Špadijer (Crnogorac, do 63).

Šampionat u podgoričkoj Osnovnoj školi “Novka Ubović” okupio je 100 juniora i juniorki.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS