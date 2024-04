Omladinska selekcija na kvalifikacionom turniru u Letoniji

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore nastupiće u Letoniji na turniru preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Turnir će biti odigran od 3. do 9. aprila, a rivali Crne Gore u grupi B4, osim domaćina, biće i selekcije Bugarske i Azerbejdžana.

Crnogorska selekcija u prvom kolu, sjutra će se sastati sa Azerbejdžanom, tri dana kasnije, igraće sa Letonijom, dok je za 9. april zakazan duel sa Bugarskom.

Plasman u elitnu rundu izboriće pobjednici šest grupa, kao i najbolja drugplasirana reprezentacija.

