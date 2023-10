Omladinac najbolji u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca najuspješniji su učesnici međunarodnog karate turnira Kup Nikšića.

Omladinac je nastup u Nikšiću završio sa 25 medalja – 17 zlatnih, dvije srebrne i šest bronzanih.

Drugo mjesto osvojila je Zeta sa deset zlatnih, 11 srebrnih i sedam bronzanih, dok su pljevaljski Potoci treći sa deset zlatnih, četiri srebrne i šest bronzanih medalja.

Na četvrtom mjestu završio je kolašinski Gorštak (10 z, 2 s i 1 b), peta je bila Karate akademija TN (6z, 9s i 4b), a šesti Šampion Nikšić (4z, 4s i 5b).

Turnir je okupio 390 takmičara iz 31 kluba.

