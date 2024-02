Odenze ubjedljiv u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su večeras u Podgorici od danskog Odenzea 33:17, u utakmici 13. kola A grupe Lige šampiona.

To je deseti poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i dva trijumfa i remi.

Drugoplasirani tim A grupe, koji je bio ubjedljiv i u prvom meču pred svojim navijačima (39:24), zabilježio je deveti trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Loš finiš prvog i početak drugog poluvremena koštao je oslabljeni podgorički tim povoljnijeg rezultata.

Domaćin je dobro počeo meč i u 26. minutu imao dva gola prednosti (13:11).

Uslijedila je serija od 7:0 gošći za vođstvo od 17:13 u 32, a pitanje pobjednika riješile su do 45. minuta, kada su razliku uvećale na deset golova (25:15).

Najefikasnija u podgoričkom timu bila je Jelena Vukčević sa sedam golova.

Isti učinak u danskom sastavu imala je Andrea Hansen.

Obje ekiačice meč su završile bez promašaja.

Budućnost Bemaks sezonu u Ligi šampiona završiće 17. februara gostovanjem Bitighajmu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS