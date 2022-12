Odbojkašice protiv Portugala, Gruzije i Farskih Ostrva

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore u CEV Srebrnoj Evropskoj ligi igraće u B grupi protiv selekcija Portugala, Gruzije i Farskih Ostrva, saopšteno je iz Evropske odbojkaške Konfederacije (CEV).

CEV je saopštio da će 22 nacionalne federacije učestvovati u CEV Zlatnoj i Srebrnoj Evropskoj ligi 2023 u obje konkurencije.

U CEV Srebrnoj ligi u konkurenciji dama učestvovaće osam selekcija podijeljenih u dvije grupe, u kojima će se igrati po sistemu “domaćin-gost”.

U A grupi rivali će biti Austrija, Estonija, Letonija i Sjeverna Makedonija;

CEV Srebrna liga za odbojkašice startovaće 27. maja naredne godine, grupna faza igraće se do 18. juna, dok je finalni turnir na programu 24. i 25. juna u Gracu.

Pobjednik ženske CEV Srebrne lige plasiraće se u CEV Zlatnu Evropsku ligu 2024. godine.

U konkurenciji odbojkaša učestvovaće šest selekcija podijeljenih u dvije grupe.

U grupi A sastaju su Letonija, Kipar i Farska ostrva, dok će se u grupi B sastati Austrija, Mađarska i Gruzija.

