Odbojkašice poražene od Austrije

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Bijelom Polju, u prijateljskom meču, od Austrije 3:2 (25:19, 23:25, 25:17, 16:25 i 15:13).

Najefikasnija u crnogorskom timu bila je Dijana Vuković sa 19 osvojenih poena, dok je Danijela Džaković upisala poen manje.

Dvocifrene su bile i Mina Dragović sa 15 i Saška Đurović sa deset.

Isti rivali odigraće sjutra novi duel u Bijelom Polju (19).

Crnogorskim odbojkašicama dueli sa Austrijom posljendja su provjera za početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i gostovanje Letoniji, 17. avgusta.

