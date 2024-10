Odbojkašice Herceg Novog poražene i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog nastup u Ligi šampiona ove sezone završile su u prvoj rundi kvalifikacija.

Crnogorski prvak poražen je večeras u Lođu, u revanš meču, od poljskog Budovlanjija iz Lođa 3:0 (25:20, 25:20 i 25:21).

Poljski predstavnik dobio je i prvi međusobni duel u Igalu 3:0 (25:22, 27:25 i 25:18).

Domaći sastav do pobjede vodila je Karolina Družkovska sa 13 poena.

U ekipi Herceg Novog najbolja je bila Ana Marija Galić sa 16.

Tim, koji sa klupe predvodi Srđan Crnojački, takmičenje na evropskoj sceni nastaviće u CEV kupu, gdje će se sastati sa ekipom Istanbula.

