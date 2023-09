Odbojkaši poraženi od Češke

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Skoplju od Češke 3:0 (25:18, 25:20 i 25:15), u utakmici četvrtog kola C grupe Evropskog prvenstva.

Crnogorski odbojkaši upisali su treći poraz i praktično ostali bez šansi za osminu finala.

Izgubili su i od Holandije i Sjeverne Makedonije, dok su jedinu pobjedu slavili protiv Danske.

Češka je do drugog trijumfa došla nakon 75 minuta igre.

Crna Gora će u posljednjem kolu, u srijedu (17.00), igrati sa Poljskom.

