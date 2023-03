Odbojkaši i odbojkašice za trofej Kupa Crne Gore 1. aprila u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Finalne utakmice Kupa Crne Gore za odbojkaše i odbojkašice biće odigrane 1. aprila u Herceg Novom, najavljeno je iz Odbojkaškog saveza.

Za trofej će u 17 sati igrati odbojkaši Budve i Budućnost voleja, dok će tri sata kasnije početi duel odbojkašica Herceg Novog i Albatrosa.

Prvi put u istoriji crnogorske ženske odbojke za trofej će se boriti dvije hercegnovske ekipe, a prvi put trofej Kupa Crne Gore neće osvojiti neki od timova iz Bara.

Trener Budve, koja brani trofej, Miloš Marković,

kazao je da su akteri finala ekipe koje su ove sezone pokazale najviše.

“Ove godine je situacija izjednačenija, ekipe su približno jednake kvalitetom i iskustvom. Ubijeđen sam da nas očekuje jako interesantno i neizvjesno finale. Naša želja i cilj uoči početka sezone bila je odbrana duple krune. Raduje me da smo zdravi, dobro smo radili i nadam se da će se taj rad isplatiti”, rekao je Marković na konferenciji za novinare.

On smatra da će u finalu pobijediti ekipa koja bude staloženija i smijerenija.

“Trofej će osvojiti ekipa koja bude uspjela da redukuje broj grešaka, da servisom udalji protivnika od mreže i na taj način olakša sebi realizaciju kontranapada”, rekao je Marković.

Trener Budućnost Voleja Miljan Bošković kazao je da očekuje dobar i neizvjestan meč i da vjeruje da njegov tim može prekinuti dominaciju Budve.

On je podsjetio da je ove sezone rezultat u međusobnim prvenstvenim duelima neriješen.

“Prvu utakmicu Budva je dobila u Podgorici, mi smo im se revanširali u Budvi. Očekujem dobar meč, neizvjestan. Pozvao bih navijače da dođu u velikom broju i uživaju u nadam se pravom odbojkaškom spektaklu”, rekao je Bošković.

U ženskom finalu ekipe će se boriti za prvi trofej u klupskoj istoriji.

Trener Albatrosa Branka Obradović kazala je da igraju finale, u kojem ne mogu ništa da izgube, a mogu mnogo da dobiju.

“Srećna sam i ponosna na svoj tim što je prvi put u klupskoj istoriji izborio finale. Vrijedno i požrtvovano se radilo, znamo i svjesni smo koga imamo sa druge strane mreže. To ne znači da ne vjerujemo, ne želimo ili se ne nadamo velikom uspjehu. Za nas je uspjeh svaki poen koji osvojimo protiv možnog Herceg Novog, neporaženog u prvenstvu ove sezone”, rekla je Obradović.

Ona je naglasila kako god da se završi finale trofej će ostati u Herceg Novog.

Trener Herceg Novog Milorad Krunić naglasio je da

predstojeće finale otvara novu stranicu u istoriji crnogorske ženske odbojke.

On je naglasio da prvi put osvajač trofeja neće biti iz Bara.

“Ove godine su to zasluženo dvije ekipe iz Herceg Novog. Cijelu sezonu u svaku utakmicu ulazimo podjednako, isto tako motivisano i koncentrisano odigraćemo i finale. Sa druge strane mreže biće ozbiljna ekipa Albatrosa, koja ima kvalitet. Imajući u vidu naše rezultate i pristup koji imamo, u finale ulazimo kao favoriti i idemo na pobjedu”, rekao je Krunić.

On je kazao da bi bilo bi lijepo da dvorana Sportskog centra Igalo bude puna, navodeći da je to njegov tim to zaslužio dobrim igrama i rezultatima.

“Zadovoljan sam dosadašnjim dijelom sezone, odigrali smo 47 utakmica, od kojih smo izgubili samo od Stare Pazove, tada vodeće ekipe u Srbiji i dva puta od belgijskog Asteriksa. Sve ostalo smo dobili”, rekao je Krunić.

