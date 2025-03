Odbojkaši Budućnosti u finalu

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budućnosti plasirali su se u finale EPCG Superlige.

Budućnost je večeras u Podgorici, u revanš meču polufinala, savladala bjelopoljsko Jedinstvo 3:0 (25:18, 25:22 i 25:17) i sa dva trijumfa izborila finale.

Podgorički tim slavila je maksimalnim rezultatom i u Bijelom Polju.

Izabranici Dejana Radića odigrali su sigurnu utakmicu na domaćem terenu i nijesu dozvolili protivniku da ugrozi novi trijumf.

U pobjedničkom timu najefikasniji je bio Ivan Zvicer sa deset, dok su Aleksa Nikolić i Luka Lojić upisali po poen manje.

Na drugoj strani, najbolji u redovima Jedinstva bio je Milan Rovčanin sa 14 poena.

U drugom polufinalnom duelu sastaće se Mornar i Budva, a njihov drugi meč na programu je u nedjelju u Sportskom centru Topolica (20.00).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS