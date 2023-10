Objavljena Bio-bibliografija Duška Bjelice (2017-2022)

Podgorica, (MINA) – Bio-bibliografija profesora Duška Bjelice 2017-2022 izašla je iz štampe i predstavlja nastavak ranije objavljene za period od 1980. do 2016. godine.

Autori su publicista i bibliograf Petar Krivokapić i Nada Drašković.

Nova bibliografija sadrži 2.978 bibliografskih jedinica, što računajući i prvi dio iznosi ukupno 5.186 jedinica za 42 godine stvaralačkog djelovanja.

Autori na oko 500 strana, u tri cjeline, donose pregled naučno-istraživačkog i stručnog rada profesora Bjelice, kao i literaturu i elektronske izvore koji govore o njemu.

Bibliografija je podijeljena na tri grupe – Naučni, stručni i drugi radovi Bjelice, Literatura o Bjelici i Elektronski izvori.

Bjelica je redovni profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću i istaknutiu naučnik u oblasti sporta.

Predsjednik je i osnivač Crnogorske sportske akademije, koja je pokretač časopisa Sport mont i Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine i naučne konferencije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS