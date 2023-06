Novi trijumf mlade vaterpolo reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Hrvatsku 9:7, u drugom kolu turnira u Beogradu.

To je drugi trijumf crnogorskih vaterpolista, nakon što su juče na startu turnira bili ubjedljivi protiv Australije 11:3.

Dvostruki strijelci za crnogorsku selekciju bili su

Jovan Vujović, Lazar Vukićević i David Stevović, dok su se po jednom upisali Marko Mršić, Danilo Stupar i Neđo Baštrica.

Izabranike Petra Radanovića danas očekuje i duel protiv Mađarske, u 20 sati.

Za sjutra zakazani su dueli protiv Srbije (12.00) i Sjedinjenih Američkih Država (18.45).

Turnir u Beogradu posljednja je provjera pred nastup na Svjetskom prvenstvu, koje će od 10. do 18. juna biti odigrano u Bukureštu i Otopeniju.

