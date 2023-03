Novi poraz crnogorskih fudbalerki

Podgorica, (MINA) – Ženska mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Albeni od Bugarske 3:0, u drugom kolu UEFA Razvojnog turnira.

To je drugi poraz crnogorskih fudbalerki na turniru, nakon što su na startu nakon slabijeg izvođenja jedanaesteraca izgubile od Sjeverne Makedonije.

Bugarska je povela autogolom Anje Jovanović u 36, a sve dileme riješila je Katerina Ravnačika u 60. i 77. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao je da je to bila još jedna potvrda da crnogorska selekcija ne može da odigra na pravi način dvije utakmice u tri dana.

“Nemamo taj ritam da fizički pariramo protivniku. Svakako, zaslužena pobjeda Bugarske, bile su agresivnije i na pravi način iskoristile bolju fizičku pripremljenost”, kazao je selektor Marić.

Crna Gotra će u trećem kolu turnira, 19. marta, igrati sa Sjevernom Irskom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS