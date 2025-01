Noel pobijedio u Adelbodenu

Podgorica, (MINA) – Francuski skijaš Klemon Noel pobijedio je danas u Adelbodenu, u šestom slalomu sezone Svjetskog kupa.

On je bio treći nakon prve vožnje, a do pobjede došao je u ukupnom vremenu minut, 51 sekundu i 53 stotinke.

Noel je ove sezone slavio i u finskom Leviju i austrijskom Gurglu.

U Svjetskom kupu ima 13 pobjeda i sve je ostvario u slalomu.

Noel je samo dvije stotinke bio brži od drugoplasiranog Lukasa Bratena Pineira, Norvežanina koji od ove sezone vozi Brazil.

Pobjendičko postolje kompletirao je Norvežanin Henrik Kristofersen sa 14 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Na četvrtom mjestu završio je Njemac Linus Štraser.

Vodeći nakon prve vožnje, Austrijanac Manuel Feler, napravio je grešku u drugoj i ostao bez plasmana.

Kristofersen je vodeći u plasmanu slaloma sa 375 bodova.

Noel je drugi sa 340, dok treće mjesto zauzima Loik Milar sa 325 bodova.

U generalnom poretku na čelu je Švajcarac Marko Odermat sa 630 bodova.

Kristofersen je drugi sa 574, a treći MIlar sa 394 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS