Nikšić domaćin Superkupa, lige startuju u oktobru

Podgorica, (MINA) – Nova odbojkaška sezona u Crnoj Gori počee 29. septembra, Superkupom u Nikšiću, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Crne Gore (OSCG).

Na sastanku sa predstavnicima klubova dogovoreno je da sve lige – EPCG Superlige odbojkaša i odbojkašica, kao i EPCG Prva liga odbojkašica startuju u periodu od 4. do 6. oktobra.

Sastanku su ispred OSCG prisustvovali predsjednik Nikola Kažić i generalni sekretar Ivan Bošković, koji su održali dva odvojena sastanka sa predstavnicima muških i ženskih odbojkaških klubova u Crnoj Gori.

Od predstavnika klubova prisustvovali su Predrag Đonović i Marko Blagojević (Morača), Vladimir Milačić (Luka Bar), Srđan Popović (Top Volley), Izabela Radunović (Libero Cetinje), Nikola Radomirović (Net), Ivica Šćekić (Gorštak), Milan Franović (Gimnazijalac), Mladen Miladinović i Vladan Rudić (Jedinstvo), Đorđe Brajak i Danilo Bibin (Budva), Zoran Martinović (Lovćen), Darko Klasić (Albatros), Miloš Mitrović i Zoran Vukčević (Budućnost Volley), Bojan Giljen (Iskra) i Nikola Radević (Mornar).

