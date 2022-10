NBA rezultati – Vučević dobar u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, savladao je Indijanu 124:109, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je za 31 minut u igri ubacio 14 poena, a imao je i sedam skokova i četiri asistencije.

Čikago je do pobjede vodio Zek Lavin sa 28, dok je Demar Dirozan ubacio 17 poena.

U ekipi Indijane najbolji je bio Badi Hild sa 25 koševa.

Denver je pobijedio Los Anđeles Lekerse 110:99, a Nikola Jokić trijumf je doprinio sa 31 poenom, 13 skokova, devet asistencija i četiri ukradene.

Seriju dobrih utakmica nastavio je Janis Adetokunbo koji je sa 44 poena vodio Milvoki do pobjede protiv Bruklina 110:99.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Klivlend – Orlando 103:92

Detroit – Atlanta 113:118

Njujork – Šarlot 134:131 (poslije produžetka)

Toronto – Filadelfija 119:109

Minesota – San Antonio 134:122

Juta – Hjuston 109:101

Portland – Majami 98:119

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS