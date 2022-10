NBA rezultati – Ubjedljiv poraz Čikaga

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je od Klivlenda 128:96, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je za 30 minuta u igri ubacio 16 poena, a imao je i četiri skoka i tri asistencije.

Klivlend je do pobjede vodio doskoraški as Jute, Donovan Mičel, sa 32 poena.

Istakli su se i Evan Mobli sa 16 i veteran Kevin Lav, koji je pored 15 poena imao i 12 skokova.

U ekipi Čikaga, Zek Lavin ubacio je 23 poena.

Slovenac Luka Dončić sa 32 poena, od kojih 22 u prvoj četvrtini, predvodio je Dalas do pobjede protiv Memfisa 137:96, dok je Nikola Jokić u pobjedi Denvera protiv Oklahome 122:117 zabilježio tripl-dabl – 18 poena, 16 skokova i 13 asistencija

Odličnu partiju pružio je i Grk Janis Adetokunbo koji je sa 44 poena za 27 minuta u igri vodio Milvoki do pobjede protiv Hjustona 125:105.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Filadelfija – San Antonio 105:114

Indijana – Detroit 124:115

Orlando – Boston 120:126

Majami – Toronto 112:109

Sakramento – Los Anđeles Klipers 109:111

