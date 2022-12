NBA rezultati – Ubjedljiv poraz Čikaga, Vučević ubacio 17 poena

Podgorica, (MINA) – Čikago, crnogorskog košarkaša Nikole Vučevića, poražen je od Finiksa 132:113, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je za 29 minuta u igri ubacio 17 poena, a imao je i osam skokova.

Finiks je do pobjede, 15. ove sezone, vodio Devin Buker sa 51 poenom.

U pobjedničkom timu istakao se i Deandre Ejton sa 30 poena i 16 skokova.

U ekipi Čikaga najefikasniji je bio Demar Derozan sa 29, dok je Zek Lavin ubacio 21 poen.

Denver je slavio protiv Hjustona 120:100, a Nikola Jokić 14. trijumf svog tima doprinio je sa 17 poena, 12 asistencija i devet skokova.

Boston, predvođen Džejsonom Tejtumom, savladao je Majami 134:121 i ostvario petu uzastopnu pobjedu, a 14. u posljednjih 15 utakmica.

Tejtum je u 18. trijumfu svog tima ove sezone ubacio 49 poena, uz 11 skokova i osam ubačenih trojki.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Klivlend – Filadelfija 113:85

Orlando – Atlanta 108:125

Bruklin – Vašington 113:107

Njujork – Milvoki 103:109

Minesota – Memfis 109:101

Nju Orleans – Toronto 126:108

Oklahoma – San Antonio 119:11

Juta – Los Anđeles Klipers 125:112

Sakramento – Indijana 137:114

Los Anđeles Lejkers – Portland 128:109

