NBA rezultati – Golden Stejt slavio protiv Sakramenta

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Golden Stejta pobijedili su u San Francisku ekipu Sakramenta 130:125, u jutros odigranom meču NBA lige.

Branilac trofeja do polu vremena ubacio je 89 poena, a pet minuta prije kraja imao je prednost od 20 koševa.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je

Stef Kari sa 33, Endrju Vigins i Džordan Pul ubacili su po 24, dok je Džejms Vismen meč završio sa 14 poena.

U ekipi Sakramenta istakao se Dearon Foks sa 26, dok je Domantas Sabonis postigao 19 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeči rezltati:

Los Anđeles Lejkers – Portland 104:106

Atlanta – Šarlot 109:126

Klivlend – Vašington 103:103 – 117:107 p. p.

Nju Orleans – Juta 110:110 – 121:122 p. p.

Oklahoma – Minesota 106:116

Los Anđeles Klipers – Finiks 95:112

