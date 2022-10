NBA rezultati – Finiks ubjedljiv protiv šampiona

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Finiksa pobijedili su zvaničnog šampiona, ekipu Golden Stejta, 134:105, u jutros odigranom meču NBA lige.

Finiks je u Arizoni odigrao odličan meč i u posljednjoj četvrtini prosto pregazio šampiona.

Najefikasniji bio je Devin Buker sa 34, dok su Majkl Bridžis i Džok Lendejl dodali po 17 poena.

U ekipi Golden Stejta najbolji je bio Stef Kari sa 21 poenom.

Oklahoma je slavila protiv Los Anđeles Klipersa 108:94 i upisala prvi trijumf u novoj NBA sezoni.

Vašington je pobijedio Detroit 120:99, dok je Dalas poražen od Nju Orleansa 113:111.

Slovenački košarkaš Luka Dončić u porazu svog tima ubacio je 37 poena, a imao je i 11 skokova i sedam asistencija.

