NBA rezultati – Denver slavio u Portlandu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su Portland 121:120, u jutros odigranom meču NBA lige.

Pobjednika je odlučila trojka Džamala Marija u posljednjoj sekundi utakmice.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa 33 poena, deset skokova i devet asistencija.

Mari je ubacio 21, a poen manje Aron Gordon.

U ekipi Portlanda najbolji je bio Demijan Lilard sa 40 poena.

Istakao se i Jusuf Nurkić sa 21 košem.

Seriju loših rezultata prekinuo je San Antonio protiv Hjustona 118:109 i nakon 11 uzastopnih poraza upisao pobjedu, tek sedmu ove sezone.

Slavili su i Los Anđeles Klipersi protiv Majamija 115:110, za 14. pobjedu ove sezone.

