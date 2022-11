NBA rezultati – Denver slavio protiv Oklahome

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su Oklahomu 122:110, a Nikola Jokić peti trijumf doprinio je sa 15 poena i po 13 skokova i asistencija.

On je upisao 79. tripl-dabl u NBA ligi.

Nadmašio je rekord čuvenog Vilta Čembrlena kao centar sa najviše ostvarenih tripl-dablova u karijeri.

Denver su do pete pobjede ove sezone vodili Eron Gordon sa 27 i Džamal Mari sa 24 poena.

U ekipi Oklahome najbolji je bio Šej Gildžes Aleksander sa 37 postignutih poena.

Golden Stejt, koji brani titulu, poražen je od Orlanda 130:129.

Priliku da svom timu donese pobjedu imao je Klej Tompson, ali je promašio šut za pobjedu uz zvuk sirene.

Najefikasniji u pobjedičkom timu bio je Džejlen Sags sa 26, dok je Paolo Bankero ubacio 22 poena.

U ekipi Golden Stejta istakli su se Stef Kari sa 39 i Klej Tompson sa 27 poena.

