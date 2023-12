NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Milvokija 133:129, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 14 poena i deset skokova.

Utakmicu je obilježio Demar Derozan sa 41 poenom i 11 asistencija.

Tim iz Viskonsina predvodio je Janis Adetokumbo sa 32 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Seriju od tri poraza prekinuo je Denver pobjedom protiv Atlante 129:122.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džamal Marej sa 29 i Nikola Jokić sa 25 poena.

U ekipi Atlante najbolji je bio Bogdan Bogdanović sa 40 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Memfis – Dalas 113:120

Nju Orleans – Minesota 121:107

Šarlot – Majami 114:116

Detroit – Indijana 123:131

Orlando – Klivlend 104:94

Filadelfija – Vašington 146:101

Njujork Niks – Toronto 136:130

Hjuston – San Antonio 93:82

Oklahoma – Juta 134:120

Sakramento – Bruklin 131:118

Los Anđeles Klipers – Portland 132:127

