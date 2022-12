NBA rezultati – Bogdanović vodio Detroit do pobjede

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Detroita pobijedili su, nakon produžetka, Dalas 131:25, u jutros odigranom meču NBA lige.

Detroit je bio na pragu pobjede i u regularnom toku, u finišu vodio je 115:106, dok je na minut i 47 sekundi prije kraja imao prednost od osam poena (117:109).

Dalas je serijom 8:0 uspio da anulira zaostatak i utakmicu odvede u produžetke.

U dodatnih pet minuta dominirao je Kilijan Hejz, koji je sa osam poena prelomio utakmicu, a sve dileme riješio je sa dvije vezane trojke.

U pobjedničkom timu, osim francuskog košarkaša, istakao se i Bojan Bogdanović sa pet trojki i 30 postignutih poena.

U ekipi Dalasa, koja je upisala 11. poraz, najefikasniji je bio Luka Dončić sa 35 poena i deset asistencija.

