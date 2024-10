Nastavljen kontinuitet dobrih rezultata

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore osvajanjem medalja na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Veneciji nastavila je kontinuitet dobrih rezultata na velikim takmičenjima, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorski karatisti nastup su završili sa dvije medalje – srebrnom kadeta Jusufa Saljiua i bronzom juniorke Jovane Damjanović.

Na korak od pobjedničkog postolja stali su Katarina Đukić i Anes Arifaj, imali su mečeve za bronzane medalje, ali su na kraju završili kao petoplasirani.

Saljiu je kazao da je zadovoljan srebrnom medaljom, navodeći da za njega ona ima zlatni sjaj.

“Želio sam finale i znao sam da ću doći do borbe za zlato. Bio sam spreman, dobro sam odradio turnir i pobijedio dobre takmičare. Na žalost u finalu nijesam uspio, ali svakako sam zadovoljan srebrnom medaljom”, rekao je kadet Omladinca.

Saljiu se zahvalio selektoru Slađanu Mikuliću i treneru Žarku Rakoviću, kao i drugovima iz reprezentacije što su mu pružali podršku sa tribina.

Kontinitet osvajanja medalja i u Veneciji nastavila je Jovana Damjanović, navodeći da nije u potpunosti zadovoljna rezultatom.

“Videla sam sebe sa sjajnijim odličjem, zlam koliko sam se trudila i trenirala za to takmičemnje. Svi mečevi su tekli odlično, do polufinala gdje se desio taj kiks. Pisihički sam se spremila za meč za bronzu, bila sam uvjerena da ta medalja mene sleduje”, rekla je Damjanović.

Juniorka Omladinca kazala je da je srećna zbog medalje i da joj ona daje dodatni “vjetar u leđa” da nastavi još jače sa radom.

Ona se zahvalila selektoru Dejanu Ivanoviću, treneru Žarku Rakoviću i KK Omladinac, što su bili uz nju i pomogli joj da dođe do uspjeha.

Petoplasirana Katarina Đukić kazala je da nije zadovoljna rezultatom i da je cilj bio plasman u finale.

“Očekivala sam više od SP, ne samo medalju, priželjkivala sam finale. Tog dana sam bila i ubijeđena da ću to ostvariti, da ću osvojiti zlato. Radila sam odlično, ali desio se kiks protiv Ukrajinke u polufinalu. U meču za bronzanu medalju bilasam nekako nemotivisana, desio se pad i to je rezultiralo porazom”, kazala je Đukić.

Kadetkinja kolašinskog Gorštaka naglasila je da vjeruje da se to više nikada neće ponoviti.

Arifaj je kazao da ostaje žal za medaljom, ali da nije nezadovoljan nastupom na SP.

“Bio sam blizu medalje, na žalost nijesam uspio da je osvojim. Bez obzira na to, posebno kada se uzme u obzir da je to Svjetsko prvenstvo i da je konkurencija bila izuzetno jaka, nijesam nezadovoljan. Bilo je to moje drugo juniorsko takmičenje i siguran sam da je to samo početak nečeg što vodi do mnogo boljih rezultata”, rekao je junior Iskre.

Direktor reprezentacije Miodrag Radunović kazao je da je nastup na Svjetskom prvenstvu potvrda da ne treba da brinuti za budućnost crnogorskog karatea.

“Čestitke selektorskom timu, svima koji rade u karate sportu i bazičnim klubovima. Očekujem da nakon Balkanskog i Svjestkog ekipnog prvenstva, budemo spremni za narenu godinu, jer je kalendar izazovan”, rekao je Radunović.

On je naglasio da je u Veneciji ostvaren dobar rezultat i da je malo nedostajalo da bude još uspješniji.

“Karate savez studiozno radi, pa nakon tri ciklusa priprema, edukacije i seminara, ni rezultati ne mogu izostati”, rekao je Radunović.

Selektor juniora u borbama, Dejan Ivanović, kazao je da su postojali su svi preduslovi za dobar nastup na SP.

“Rezultatski smo mogli i bolje da prođemo. Katarina Đukić je imala rezultat koji je vodio u finale, ali nije uspjela da ga zadrži. Siguran sam da je u tome uspjela da bi osvojila najsjajnije odličje. Arifaj je u paklenoj konkureciji bio nadomak medalje. Saljiu je istinski pobjednik, s obzirom na okolnosti koje su prethodile i da nije imao trenažnih aktivnosti godinu dana, te da je imao kratak vremenski interval da se spremi”, rekao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, na bilans medalja uticalo je i što je značajan broj takmičara prešlo u višu starosnu kategoriju.

“Prvakinja Evrope Una Raković iz kadetske prešla je u juniorsku konkurenciji i borila se sa znatno starijim takmičarkama. Ista stvar je sa vicešampionkom Evrope Helenom Backović koja je prvi put nastupala kao mlađa seniorka (do 21), a ima tek 18 godina. Ista stvar je i sa Balšom Vojinovićem. To su objektivni razlozi što njihovi rezultati nijesu bili bolji”, rekao je Ivanović.

On je naglasio da je Lazar Potpara, vicešampion Evrope, tri mjeseca bio van trenažnih aktivnosti, a uspio je da se domogne sedmog mjesta.

“Pričamo o SP, sa 113 država, a mi smo zauzeli 20. mjesto u generalnom plasmanu. To je rezultat vrijedan svakog respekta”, rekao je Ivanović.

Selektor kadeta Mikuluiić kazao je da je ponosan na rezultate svojih takmičara.

Ponosan sam zbog rezultata kadeta na SP.

Ostvaren je dobar rezultat. Čini me ponosnim što karate u kontinuitetu ostvaruje dobre reultate”, rekao je Mikulić.

