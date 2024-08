Na svečanom otvaranju 186 delegacija

Podgorica, (MINA) – Crnogorska delegacija biće večeras jedna od 186 koji će prodefilovati avenijom Jelisejska polja do Trijumfalne kapije, na ceremoniji svečanog otvaranja 17. Paraolimpijskih igara u Parizu.

Crnogorsku zastavu nosiće stonoteniser Luka Bakić i atletičarka Maja Rajković.

Svečana ceremonija, koja će biti održana pod velikim bjezbjedonosnim mjerama, počeće u 20 sati.

Crnogorska delegacija napustila je paraolimpijsko selo i uputila se ka trgu Konkord.

