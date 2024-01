Muški kata tim i Anja Jović bronzani

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore i Anja Jović u borbama osvojili su bronzane medalje na turniru Serije A u Atini.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan, pobijedio je danas u meču za treće mjesto drugi tim Italije 40,8-39,9.

Kata tim Bara u petak je, na startu turnira, poražen od Italije 41,1-40,3, koja je plasmanom u finale povukla crnogorske kataše u repesaž.

U repesažu savladali su Brazil i Španije i izborili meč za medalju.

Jović je u meču za treće mjesto u kategoriji do 50 kilograma bila bolja od Natalije Vargove iz Slovačke 6:2.

Članica Omladinca je juče nakon četiri meča došla do polufinala, gdje zahvaljujući pravilu prvog poena izgubila od Francuskinje Klo Brezar (2:2).

Bez medalje nastup u Atini završili su Nenad Dulović (do 67), Nemanja Mikulić (do 75), Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

