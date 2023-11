Muškarci opravdali ulogu favorita, slavile i šahistkinje

Podgorica, (MINA) – Muška i ženska šahovska reprezentacija Crne Gore ostvarile su pobjede drugog takmičarskog dana Evropskog ekipnog prvenstva u Budvi.

Reprezentativke Crne Gore krunisale su sjajnu igru velikom pobjede protiv reprezentacije Češke, iako su Čehinje bile, sudeći bar po rejtingu, favoritkinje na svim tablama.

Mateja Popović i Alena Skvorcova su nakon remija u prvom kolu danas upisale pobjede, a Aleksandra Milović je stavila remijem potpis na pobjedu, pa je grubi previd Nikoline Koljević brzo zaboravljen.

Popović i Skvorcova su odlučno zaigrale, a stečenu prednost su iskoristile u velikom stilu, dok je Aleksandra Milović preciznom igrom došla do remija u lovačkoj završnici.

Brza pobjeda Nikole Đukića protiv Dritana Mehmetija dala je krila crnogorskoj reprezentaciji u duelu sa Albanijom.

Slavili su i Luka Drašković i Nikita Petrov, dok je Denis Kadrić remizirao.

Mlade selekcija je poražena od reprezentacije Litvanije 3,5-0,5, a jedini remi izborio je Peko Đurović u duelu sa FIDE majstorom Klabisom Rokasom.

Treća ekipa je maksimalnim rezultatom poražena od ekipe Moldavije, a rezultat ne oslikava realno stanje snaga.

Nakon dva kola maksimalan učinak ima šest ekipa u muškoj konkurenciji: Njemačka, Francuska, Holandija, Srbija, Poljska i Izrael, dok u konkurenciji dama maksimalno pet ekipa: Azerbejdžan, Francuska, Poljska, Španija i Srbija.

Norveška koju predvodi Magnus Karlsen danas je poražena od ekipe Austrije, a najbolji svjetski šahista je nakon pet sati borbe podijelio poen sa Valentinom Dragnevon.

Prvi favoriti takmičenja, reprezentacija Azerbejdžana, minimalnim rezultatom je savladala Slovačku.

U konkurenciji dama izdvaja se pobjeda Španije nad prvim favoritkinjama, ekipom Gruzije sa 3-1.

Partije trećeg kola na programu su sjutra u 15 sati.

