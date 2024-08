Murić kompani i Pljevlja 04 u finalu

Podgorica, (MINA) – Pljevlja 04 i Murić kompani igraće u finalu tradicionalnog turnira Trofej Podgorice u malom fudbalu.

Pljevaljski tim savladao je večeras na Stadionu malih sportova, u polufinalnom meču, ekipu Dadija 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Miloš Damjanović u devetom minutu.

Sastav Murić kompani nastup u finalu izborio je pobjedom protiv Kubika 4:0.

Slavili su golovima Boška Bolevića u 22, Nemanje Tmušića u 24, Adnana Đerleka u 36. i autogolom Andrije Damjanovića u 39. minutu.

Finalni meč trećeg izdanja turnira na programu je sjutra u 21 sat i 30 minuta.

Sat ranije igraće se meč za treće mjesto.

