Mrvaljević srebrna u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja Jovana Mrvaljević osvojila je srebrnu medalju na juniorskom Evropskom kupu u Skoplju.

Članica nikšićkog Onogošta poražena je večeras u finalnom meču kategorije preko 78 kilograma od Hrvatice Marceline Vranješ.

Mrvaljević je u četvrtfinalnoj borbi bila bolja od domaće takmičarke Katerine Acevske, dok je za ulazak u finale iponom savladala Slovenku Taru Janjić i revanširala joj se za poraz na Evropskom kupu u Rijeci, Hrvatska.

