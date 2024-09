Podgorica, (MINA) – Odgođene utakmice drugog kola Merdianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) biće odigrane sjutra.

Dečić će na Trening kampu Fudbalskog saveza ugostiti Arsenal, dok će se u Beranama sastati Jezero i Mornar.

Oba meča počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS