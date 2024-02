MPCFL rezultati – Ubjedljivi porazi Budućnosti i Jezera, remi Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Ubjedljivi porazi Budućnosti i Jezera, remi Sutjeske i gostujući trijumf Mornara obilježili su 21. kolo Meridianbet Prve crnogorske lige.

Budućnost je u Pljevljima poražena od Rudara 3:0, čime je prekinula seriju od devet prvenstvenih mečeva bez poraza.

Rudar je zabilježio petu pobjedu i posljendju poziciju na tabeli ustupio ekipi Mladosti.

Pljevaljski sastav slavio je golovima Petra Bogdanovića u 11, Dušana Živkovića u 49. i Stefana Golubovića u 87. minutu.

Mladost je pred svojim navijačima izgubila od Mornara 2:1, koji se trećim trijumfom u posljednja četiri kola učvrstio na trećem mjestu na tabeli.

Domaćin je poveo u 47. minutu, golom Anđelka Jovanovića iz jedanaesterca.

Poravnao je Balša Vukotić u 63, a konačan rezultat postavio je Marko Đurišić u 78. minutu.

Drugi trijumf u proljećnjem dijelu šampionata upisalo je Jedinstvo, koje je u Beranama bilo bolje od Jezera 3:0.

Bjelopoljski tim do pobjede vodili su Milisav Perošević u 18, Žarko Korać u 68. i Ermin Imamović autogolom u sudijskoj nadoknadi.

Pobjednika nije bilo u duelu Sutjeske i Arsenala, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Domaćin je poveo golom Veljka Batrovića u 55. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultata, za treći remi u međusobnim duelima ove sezone, Darko Nikač u 86. minutu.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u 17 sati i 30 minuta, sastaće se Dečić i Petrovac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS