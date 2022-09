MPCFL rezultati – Pobjeda Petrovca u Danilovgradu, slavili Sutjeska i Jedinstvo Franca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca pobijedili su danas u Danilovgradu ekipu Iskre 2:1, u devetom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Pobjede su ranije danas ostvarili i fudbaleri Sutjeske i Jedinstva France.

Petrovac je u Danilovgradu savladao Iskru 2:1 i zabilježio četvrti trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenju.

Gosti su poveli autogolom Ognjena Obradovića u 3. minutu.

Izjednačio je Mihailo Perović u 20, a pobjedu gostima donio je Augusto Čagas u 63. minutu.

Sutjeska, koja brani trofej, pobijedila je u Nikšiću tivatski Arsenal 2:1.

Do petog trijumfa ove sezone došla je golovima Marka Vučića u 34. i Dušana Vukovića u 50. minutu.

Jedini pogodak za Arsenal postigao je Hulijan Montenegro u 48. minutu.

Jedinstvo je u Pljevljima savladalo Rudar 3:0.

Gosti su slavili golovima Seada Dacića u 86. i šestom minutu nadoknade i Alekse Mrđe u trećem minutu sudijskog dodatka i upisali drugu pobjedu ove sezone.

U 19 sati Budućnost će na Gradskom stadionu igrati protiv Mornara, dok će u Tuzima lider šampionata, Dečić ugostiti plavsko Jezero.

