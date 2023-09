MPCFL rezultati – Budućnost preokretom do pobjede, slavili i Sutjeska, Dečić, Mornar i Jedinstvo Franca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti preokretom u finišu došli su do pobjede, a po tri boda u devetom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) upisali su i Sutjeska, Dečić

Mornar i Jedinstvo Franca.

Budućnost je na Gradskom stadionu savladala Petrovac 2:1 i petim trijumfom učvrstila se na čelu tabele.

Gosti su poveli golom Adnana Bašića u trećem minutu.

Izjednačio je Veljko Batrović u 79, a konačan rezultat postavio je Argentinac Almeida u trećem minutu sudijske nadoknade.

Sutjeska je u Nikšiću savladala Rudar 1:0, a do treće pobjede došla je golom Dušana Vukovića u 85. minutu.

Minimalnu pobjedu slavio je i Dečić, u Tivtu protiv Arsenala 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Pjeter Ljuljđuraj u 12. minutu.

Mornar je u Beranama slavio protiv Jezera 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Demir Škrijelj u 52. minutu.

Jedinstvo je u Bijelom Polju savladalo Mladost 2:1 i zabilježilo drugu pobjedu ove sezone.

Domaćin je poveo golom Žarka Koraća u osmom minutu.

Poravnao je Aleksa Maraš u 77, a pobjedu domaćinu donio je Momčilo Dujović u trećem minutu sudijske nadoknade.

Budućnost je, nakon devetog kola, vodeća sa 18 bodova.

Jezero je drugo sa 15, dok su po bod manje osvojili Sutjeska i Dečić.

Petrovac je peti sa 13 bodova.

