MPCFL rezultati – Mornar pobijedio Dečić

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara pobijedili su danas u Baru ekipu Dečića iz Tuzi 1:0, u odgođenom meču 19. kola Meridian Prve crnogorske lige.

Odlučujući pogodak postigao je Marko Ćetković u 52. minutu.

Barski tim upisao je peti trijumf i ponovo se vratio na deveto mjesto.

U jesenjem dijelu sezone upisao je i četiri remija i deset poraza.

Ekipa iz Tuzo doživjela je peti poraz, a jesenji dio šampionata završila je sa po sedam pobjeda i remija na trećem mjestu.

Duel Mornara i Dečića bio je na programu u srijedu, ali zbog loših vremenskh uslova u Baru nije odigran.

Tim duelom završen je jesenji dio sezone u Meridianbet Prvoj crnogorskoj ligi.

