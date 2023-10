MPCFL rezultati – Dečić pobijedio Budućnost i preuzeo čelo tabele, poraz Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dećića slavili su u derbiju protiv Budućnosti i preuzeli prvo mjesto na tabeli Meridianmebet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Neprijatno iznenađenje u 11. kolu priredila je Sutjeska, dok su bez pobjednika završeni dueli u Beranama i Pljevljima.

Dečić je u podgoričkom naselju Stari aerodrom savladao Budućnost 2:0.

Ekipu iz Tuzi do pobjede, šeste ove sezone, vodili su Andrej Bajović u 14. i Draško Božović u 81. minutu iz jedanaesterca.

Najbolju priliku za Budućnost imao je Veljko

Batrović, ali je njegov udarac sa penala u 68. minutu završio visoko iznad gola.

Dečić je meč završio sa igračem manje, nakon što je

zbog dva žuta kartona isključen Milan Vušurović u 84. minutu.

Sutjeska je u Nikšiću poražena od Mornara 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Balša Dubljević u 69. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Jezera i tivatskog Arsenala, koji su u Beranama igrali 1:1.

Arsenal je do vođstva došao golom Darka Nikača u 9.

minutu.

Bod domaćem timu donio je Marko Todorović, autogolom u prvom minutu sudijske nadoknade.

Bez pobjednika završen je i duel Rudara i Jedinstvo France, koji su u Pljevljima igrali 2:2.

Domaćin je poveo golom Vaska Kalezića u devetom minutu.

Izjednačio je Andrej Cvijović u 32, a novo vođstvo domaćinu donio je Andrej Pupović 43. minutu.

Poravnao je i postavio konačan rezultat Alija Krnić u 65. minutu.

Poslije prvog poluvremena, Petrovac na DG areni vodi protiv Mladosti 2:0, golovima Slobodana Babića u 36. i 45. minutu.

