MPCFL rezultati – Dečić i Petrovac bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Petrovca igrali su danas u podgoričkom naselju Stari aerodrom neriješeno 1:1, u posljednjem meču 21. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Dečić, koji je upisao šesti remi, propustio je priliku da pobjedom preuzme čelnu poziciju na tabeli.

Zaostatak za liderom, ekipom Budućnosti, nakon ovog kola iznosi bod.

Petrovac, koji je u prošlom kolu slavio protiv Mladosti 3:2, zabilježio je peti remi u posljednjih šest kola, ukupno 11. ove sezone.

Gosti su na stadionu OFK Titograda poveli golom

Slobodana Babića u 70. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat rezervista Iljir Camaj u 83. minutu.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Rudar – Budućnost 3:0, Mladost – Mornara 1:2, Jezero – Jedinstvo 0:3 i Sutjeska – Arsenal 1:1.

Budućnost je vodeća na tabeli sa 40 bodova.

Dečić je osvojio 39, Mornar 33, dok su Sutjeska i Jezero sakupili po 29 bodova.

Petrovac je šesti sa 26 bodova.

