MPCFL: Nova sezona startuje 28. jula

Podgorica, (MINA) – Nova sezona Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) počeće 28. jula, a prvo kolo obilježiće duel Sutjeske i zvaničnog šampiona, ekipe Dečića.

Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore obavila je žrijeb za predstojeći jesenji dio sezone prvom rangu našeg fudbala.

Prva runda donijeće zanimljiv duel i u Podgorici, gdje će osvajač Kupa Budućnost dočekati neugodni Petrovac.

Drugo kolo donosi i najveći crnogorski derbi – pod Goricom će 4. avgusta sastati Budućnost i Sutjeska.

U ostalim mečevima sastaće se: Arsenal – Jedinstvo, Bokelj – Jezero i Mornar – Otrant-Olimpik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS