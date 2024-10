MPCFL: Budućnost i Petrovac nastavili seriju, Bokelj slavio u Tuzima

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Petrovca nastavili su seriju dobrih rezultata, dok je Dečić upisao poraz u 12. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je na Gradskom stadionu savladala tivatski Arsenal 2:1 i zabilježila petu uzastopnu, ukupno ukupno devetu pobjedu ove sezone.

Lider šampionata poveo je golom Petra Grbića u 23. minutu.

Izjednačio je Bismark Apija u 60, a pobjedu domaćinu donio je Ivan Bojović u 80. minutu.

Korak sa vodećimm timom zadržao je Petrovac, koji je pred svojim navijačima savladao Sutjesku 1:0 i i upisao treći uzastopni trijumf.

Odlučujući pogodak postigao je Aleksandar Kapisoda u 76. minutu.

Petrovac, koji je zabilježio sedmu pobjedu i zadržao drugo mjesto na tabeli, meč je završio za deset igrača, nakon što je Rodrigo Faust u 53. minutu dobio crveni karton.

Sutjeska ni u četvrtom uzastopnom meču nije uspjela da se domogne pobjede.

Dečić je pred svojim navijačima poražen od Bokelja 2:1 i seriju bez pobjede produžio je na četiri meča.

Bokelj je poveo golom Dejana Pepića u 37. minutu.

Izjednačio je Leon Ujkaj u 55, a petu pobjedu kotorskom timu donio je Igor Poček u 56. minutu.

Mornar je Bijelom Polju savladao Jedinstvo 2:1, a do četvrte pobjede ove sezone došao je golovima Bobana Đorđevića u 11. i Darka Zorića u 41. minutu.

Jedini pogodak za domaći sastav postigao je Žarko Korać u 40. minutu.

U derbiju začelja, Jezero je u Beranama pobijedilo Otrant-Olimpik 1:0 i posljendje mjesto na tabeli prepustilo rivalu.

Pitanje pobjednika riješio je Mihailo Perović u 14. minutu.

Budućnost je, sa utakmicom manje, vodeća na tabeli MPCFL sa 29 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 23 bodova i odgođeni duel protiv Budućnosti, Dečić je treći sa 17, dok je Jedinstvo na četvrtom mjestu sa 16 bodova.

