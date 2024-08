Mornar zaustavljen u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara u trećem kolu kvalifikacija završili su debitantski nastup u Ligi konferencija.

Mornar je večeras u Nikšiću, u revanš meču trećeg kola, igrao sa mađarskim Pakšijem neriješeno 2:2.

Pakši je prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobio 3:0.

Mađarski tim poveo je golom Jozefa Vindekera u 14. minutu.

Mornar je, četiri minuta kasnije, poravnao autogolom Benćea Lenzera.

Na 2:1 povisio je Darko Zorić u 60, a konačan rezultat povisio je Balaš Balog u 86. minutu.

Pakši će u plej-of rundi igrati protiv boljeg iz duela Mlade Boleslav i Hapoel Ber Ševa.

Prvi meč je završen neriješeno 1:1.

