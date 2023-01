Mornar prekinuo seriju poraza

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru zagrebačku Cibonu 83:81, u utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je prekinuo seriju od pet poraza i upisao peti trijumf ove sezone.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Pecarski sa 18, Antonio Vranković i Gregor Glas uvacili su po 17, dok je Deron Rasel meč završio sa 15 poena.

Rasel se protiv Cibone oprostio od barskog tima i karijeru će nastaviti u Galatasaraju.

U ekipi Cibone najbolji je bio Aleksandar Aranitović sa 22 koša.

Budućnost Voli će sjutra biti gost MZT Skopja (17), dok će SC Derbi u nedjelju biti domaćin beogradskom Partizanu (19.30).

