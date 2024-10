Mornar poražen nakon produžetka

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornara poraženi su večeras u Baru od čačanskog Borca nakon produžetka 98:90, u utakmici petog kola Admiralbet ABA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 87:87.

Mornar je izgubio dobijenu utakmicu i dozvolio da i nakon petog kola ostane bez pobjede.

Domaćin je minut i 24 sekunde prije kraja, trojkom uz faul Brendena Dženkinsa, došao do prednosti od 85:79.

Uslijediila je serija protivnika 5:0 i povratak u meč.

Kod vođstva od 86:84, šest sekundi prije kraja, Lovre Runjić je realizovao samo jedno bacanje, nakon čega je Litvanac Paulius Valinskas sa više od devet devet metara pogodio trojku i izborio dodatnih pet minuta.

Borac je do pobjede vodio Marko Jošilo sa 22, Rajnar Boldvin je ubacio 14, a po poen manje Pavle Nikolić, Đorđe Gagić i Nikola Manojlović.

U ekipi iz Bara, Brendon Dženkins je ubacio 22, dok je Runjić dodao 17 poena.

