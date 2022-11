Mornar Barsko zlato danas u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata igraće danas protiv MZT Skoplja utakmicu šestog kola Admiralbet ABA lige.

Crnogorski predstavnik uoči gostovanja u Skoplju nalazi se u seriji od tri poraza.

Mornar je, nakon dva startna trijumfa, upisao poraze od Cibone, Partizana i SC Derbija.

Domaćin je u dosadašnjem dijelu takmičenja zabilježio četiri poraza, a jedini trijumf ostvario je pred svojim navijačima protiv SC Derbija.

Duel u Skoplju počeće u 18 sati.

Budućnost Voli će u subotu u Laktašima igrati protiv Igokee (19), dok će SC Derbi dan kasnije u podne biti gost Mege.

