Montenegro stars ponovo najbolji u borbama, Akademac u formama

Podgorica, (MINA) – Takmičari budvanskog kluba Montenegro stars treću godinu uzastopno osvojili su prvo mjesto borbama, u generalnom plasmanu prvenstva Crne Gore u tekvondou.

Drugo mjesto osvojio je podgorički klub S3, a treće Ulcinj.

U formama najuspješniji je bio Akademac iz Podgorice, drugo mjesto osvojio je Ulcinj, a treće Montenegro stars.

Prvenstvo Crne Gore okupilo je u sali Srednje mjesovite škole u Golubovcima deset klubova sa oko 300 takmičara, koji su se nadmetali obje sportke discipline – borbama i formama.

