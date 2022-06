Mlada reprezentacija počela pripreme

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore u Podgorici počela je pripreme za B Prvenstvo Evrope, za igračice do 20 godina, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Selektor Vladan Radović kazao je da je bitno što je ta generacija prijavljena za reprezentativno takmičenje, navodeći da su djevojke u protekle dvije sezone pokazale da se na njih mora ozbiljno računati.

“Veći dio njih je u prvom timu ŽKK Budućnost ili u našoj filijali Podgorici i mislim da će to biti jako značajno. U ovoj selekciji imamo samo pet igračica 2002. godište, tri su 2003, a ostale su po godinama juniorke i jedna kadetkinja. Zvanično krećemo danas sa pripremama, ali je njih 12 već neko vrijeme u zajedničkom treningu”, rekao je selektor.

Radović je pozvao 14 košarkašica.

Na spisku su iz Budućnosti: Marija Leković, Jovana Savković, Zorana Radonjić, Anastasija Drobnjak, Milena Bigović, Maja Bigović, Ksenija Šćepanović.

Iz Podgorice su pozvane Marija Baošić, Teodora Pavićević, Nikolina Ilić, Milica Vujačić i Lana Vukčević, dok su iz Primorja poziv za U20 selekciju dobile Bojana Radnjić i Jelena Bulajić.

Ženska U20 selekcija igraće na B prvenstvu u Skoplju od 9. do 17. jula.

U grupi C sa Hrvatskom, Rumunijom, Kosovom i Sjevernom Makedonijom.

Govoreći o ambicijama, Radović je kazao da je bitno da one nastave da igraju sa pobjedničkim imperativom.

“Da vjeruju da imaju kvalitet uz uvijek prisutni maksimum na treninzima da naprave nešto i preko očekivanja kad dođu same utakmice. Na samom prvenstvu imamo jako ozbiljne selekcije poput Slovenije, Turske, Njemačke, pa i Portugala, sa nama u grupi je i Hrvatska. Nadam se da ćemo prije svega imati sreće kad je zdrastveni status u pitanju, a onda vjerujem da ćemo biti jako neugodni za svakog protivnika”, rekao je Radović.

Crnogorske reprezentativke treniraće u Podgorici, 21. i 22. juna zakazani su dueli sa Sjevernom Makedonijom, dok je za 25. i 26. zakazano gostovanje Srbiji.

“Zakazali smo dvije prijateljske utakmice protiv ekipe Sjeverne Makedonije, zatim i dvije protiv selekcije Srbije na Zlatiboru. Nadam se da ćemo uspjeti zakazati još makar jednu pred sami polazak, ali generalno mislim da je ključ da napravimo dobre i intenzivne treninge đe će se jasno podijeliti uloge”, rekao je Radović.

On je istakao da će za tu akciju imati i pojačanje u stručnom štabu.

“Pomagaće mi moj saradnik iz kluba Radule Raspopović i sa nama će po prvi put biti u toj ulozi i Jelena Dubljević koja će, siguran sam, svojim igračkim iskustvom i pobjedničkim mentalitetom biti jako značajna za ove mlade djevojke. Siguran sam da su u godinama kad moraju da spoznaju šta sa sobom nosi vrhunski profesionalizam i da je jako bitno da što prije prihvate tu potrebnu posvećenost kako bi i njihovi igrački dometi bili veći”, rekao je Radović.

On je saopštio da će u strčnom štabu biti i kondicioni trener Milovana Ljubojević”, zaključio je Radović.

