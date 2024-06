Milan Jakšić najbrži na treningu

Podgorica, (MINA) – Član Auto moto sportskog kluba Kotor, Milan Jakšić, takmičenje u šampionatu Centralno evropske zone na brdskim stazama

nastaviće sjutra u albanskoj Kruji.

Jakšić je danas bio je najbrži akter zvaničnog treninga, u Grupi 5.

“Honda je po velikoj vrućini i zahtjevnoj stazi opravdala očekivanja. Bio sam znatno brži od konkurenata, pa očekujem da će tako biti i na sjutrašnjoj trci koja je okupila oko 50 automobilista. Od mene su bili brzi vozači formula i Duši sa Kosova iz Grupe 3 koji vozi TCR auto”, kazao je Jakšić.

Nedjeljna trka u Kruji počeće u 11 sati.

