Mijović: Rival Budućnosti tim sa izuzetnim kvalitetom i talentom

Podgorica, (MINA) – Ekipa koja je ligaški dio Evrolige završila kao šestoplasirana, sa izuzetnim kvalitetom i talentom, najboljim trenerom u Evropi, dolazi u Podgoricu maksimalno motivisana da potvrdi prvu poziciju pred plej-of, kazao je trener Budućnosti Petar Mijović.

Budućnost Voli i Partizan odigraće sjutra odgođeni meč 22. kola Admiral bet ABA lige.

Mijović je kazao da, u datim okolnostima i situaciji u kojoj se Budućnost nalazi, u goste im dolazi najteži mogući rival.

Prema njegovim riječima, ne treba trošiti riječi o Partizanu i nivou forme u kojem su već duži vremenski period.

“Mi smo pokušali kratki period da iskoristimo na najbolji mogući način. Momci su odradili jako pošteno, profesionalno, sa ozbiljnim nivoom energije, fokusa i želje da sve u nastavku sezone izgleda bolje. U tom meču, kao i u svim mečevima koji su nam preostali, treba da izađemo sa određenim stavom i željom da se nadigravamo”, rekao je Mijović.

On je naglasio da im utakmica sa Partizanom, iako nema takmičarski značaj, posluži da unaprijede svoju igru i podignu nivo samopouzdanja.

“To može biti važna stvar pred nastavak takmičenja. Želim a siguran sam i svi ljudi iz kluba, da konačno Podgorica, koja je vezana za košarku i klub, da navijači pokažu reakciju i da dođu da nas podrže ne samo sjutra nego i u nastavku sezone, jer Budućnost sa 300 ljudi i sa punom dvoranom nije isti tim”, rekao je Mijović.

Krilni košarkaš Marko Jagodić-Kuridža kazao je da je gost Budućnosti jedna od najboljih ekipa u ligi, čak i u Evropi.

“Igraju jednu od najboljih košarki na starom kontinentu i sigurno da je to izazov za sve nas. Nakon nekoliko loših utakmica i rezultata za nas moramo da pokažemo karakter i damo sve od sebe da izgledamo što bolje na ovoj utakmici i što bolje pripremimo za predstojeći plej-of”, rekao je Jagodić-Kuridža.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

