Mijač petoplasirani, medalje za Gojakovića i Aljoševića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Vladimir Mijač kao petoplasirani završio je nastup na

30. Mediteranskom prvenstvu u karateu.

On je u italijanskoj Olbiji, u meču za treće mjesto u katama, poražen od Francuza Toma Peltijea.

Prethodno je u prva dva kola ostvario pobjede, dok je u polufinalnom meču izgubio od Italijana Matije Busata.

Od ostalih crnogorskih kataša u seniorskoj konkurenciji, Arijan Kočan zaustavljen je u drugom, a Kenan Nikočević u prvom kolu.

Mijač, Kočan i Nikočević nastupiće sjutra u katama ekipno.

Njihov nastup u Olbiji u sklopu je priprema za Svjetsko prvenstvo.

Sa bronzanim odličjem u katama, u konkurenciji juniora, nastup je završio Benjamin Aljošević, dok je Saša Petrić zaustavljen u prvom kolu.

Uspješan je bio i junior Mihailo Gojaković, koji je bio srebrni u kategoriji preko 76 kilograma.

Sjutra će na tatami seniori u borbama Lazar Jovović (do 75) i Nemanja Mikulić (do 84).

Crnogorske takmičare predvode treneri Milena Milačić i Almir Cecunjanin.

